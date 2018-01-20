Отделение травматологии открылось после капремонта в Березовской ЦРБ

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Травматологическое отделение открылось после ремонта в Березовской центральной районной больнице имени Э.Э.Вержбицкого, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением Александр Позняк.

Ремонтные работы качественно и в сжатые сроки провело выигравшее тендер ООО "Текстайлгрупп" из Барановичей. За два месяца специалистами компании выполнен большой объем работ, освоено около Br200 тыс. На эти средства в отделении поменяли потолки, стены, половое покрытие, сантехнику, светильники. В больничных палатах и ординаторских появилась новая мебель, мягкий инвентарь. Впервые в истории отделения оборудована палата повышенной комфортности с душевой кабиной, санузлом, телевизором и холодильником.

Травматологическое отделение Березовской ЦРБ рассчитано на 30 коек. Ежегодно здесь получают помощь до 850 человек. По словам собеседника, отделение давно нуждалось в ремонте: его здесь не было без малого четверть века - с момента основания районной больницы. На время ремонтных работ травматология разместилась на площадях терапевтического отделения.

"Оба подразделения функционировали в стесненных условиях. Но это были временные трудности. Сейчас в отделении созданы комфортные условия как для работы медицинского персонала, так и для пребывания пациентов. Это стало хорошим подарком к юбилею нашего отделения. Оно было открыто 10 лет назад, до этого специализированная помощь оказывалась на базе хирургического отделения", - отметил Александр Позняк.

В настоящее время отделение нуждается в операционном электронно-оптическом преобразователе. Этот рентгеновский компьютерный аппарат используется при проведении операций и позволяет получать изображение в режиме реального времени. По словам председателя Березовского райисполкома Леонида Мартынюка, который принял участие в открытии обновленного отделения, местные власти рассмотрят возможность закупки этого оборудования. Он высоко оценил качество выполненных работ и сообщил, что ремонт подразделений стационара планируется продолжить.-0-

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