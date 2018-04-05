Отдельные хозяйства Гомельской области начали сев ранних зерновых

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отдельные хозяйства Гомельской области начали выборочный сев ранних зерновых, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий.

Среди тех, кто первым в регионе вывел посевные агрегаты в поле, - хозяйства Добрушского, Лельчицкого, Мозырского, Ельского районов. Планируется, что к массовым весенним полевым работам аграрии региона приступят в начале следующей недели, как только позволят погодные условия. Пока же еще в девяти районах там, где возможно, ведется подготовка почвы.

Всего в нынешнюю кампанию в Гомельской области под яровые культуры отведено 560 тыс. га, в том числе ранние яровые зерновые и зернобобовые предстоит посеять на площади почти 153,5 тыс. га.

Практически в полную готовность приведена в хозяйствах сельхозтехника. Кроме того, тракторный парк региона пополняется новыми энергонасыщенными агрегатами: 122 трактора создадут резервный фонд руководителей исполкомов и станут по сути механизированным отрядом быстрого реагирования.

Для проведения весенних посевных работ в области создан необходимый запас топлива и запчастей к технике. В усиленный режим с ежедневным дежурством переведены районные организации агросервиса.

Собеседник отметил, что в регионе проведены все необходимые подготовительные работы для весенней кампании. И если позволит погода, посевная пройдет в максимально сжатые сроки.-0-