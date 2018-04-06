6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отопительный сезон завершается в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

В соответствии с распоряжением председателя Брестского облисполкома с 6 апреля в регионе разрешено окончание отопительного сезона для всех потребителей тепловой энергии. Вслед за этим, в зависимости от температуры наружного воздуха, соответствующие распоряжения будут принимать все гор- и райисполкомы. Определена последовательность отключения систем отопления. "Сначала будет прекращена подача тепла в жилой фонд. Затем, если позволит температурный фактор, будет отключено отопление на объектах социальной сферы", - сказал Сергей Ананьев. По его словам, основная масса производственных и административных зданий в регионе уже отключена от систем отопления.

При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов предусматривается введение режима протапливания в учреждениях образования, лечебно-профилактических, медицинских, социальных учреждениях, а также музеях, государственных архивах, библиотеках.

Нынешний отопительный сезон в Брестской области по своей продолжительности соответствовал среднестатистическим периодам. В основном он прошел в штатном режиме: котельным хватило запасов топлива, аварийные ситуации устранялись оперативно, перерывов в теплоснабжениии потребителей не было. Коммунальники уже начали формировать программу к следующему отопительному периоду, к реализации которой планируется приступить в мае.-0-

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