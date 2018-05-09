Память о героях войны нужно бережно передавать из поколения в поколение - ветеран

9 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Память о героях войны необходимо бережно передавать из поколения в поколение, подчеркнула в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Нина Баранова.

"Память о героях войны необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Молодежь должна помнить о нас, о подвиге, совершенном во имя независимости и благополучия нашей Родины. Мы ради них тогда воевали и жили. Для меня, как и для всех, кто прошел войну, День Победы - главный и любимый праздник", - подчеркнула Нина Баранова.

Она добавила, что радуется, когда видит, как хорошеет Витебск и как молодежь относится к событиям военных лет, ветеранам.

По словам Нины Барановой, она хорошо помнит 9 мая 1945 года, встретила этот день на работе в госпитале. "Когда раненые узнали, что война закончилась, то все, кто мог, танцевали от радости и поздравляли друг друга. Хорошо, что и спустя годы государство уделяет внимание ветеранам, каждый год торжественно проходит празднование Дня Победы и дат освобождения городов Беларуси", - сказала ветеран.

Нина Баранова родилась в 1925 году в Рязани (Россия). Работала медиком в госпиталях, потом в лагере для военнопленных. Во время работы в госпитале в Германии она познакомилась со своим будущим мужем-белорусом, после окончания военной службы которого они вместе переехали в Беларусь.-0-