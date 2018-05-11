Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память молдавских воинов, погибших в боях за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны, почтили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония передачи земли с братских могил, где похоронены павшие солдаты, прошла в мемориальном комплексе "Масюковщина". В ней приняли участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, представители администрации Центрального района, дипломатического корпуса, общественных объединений, молдавской диаспоры, трудовых коллективов.

Как отметил Андрей Шорец, сегодняшнее мероприятие - возможность вспомнить об ушедших героях, о воинском братстве белорусского и молдавского народов, об общей победе. В свою очередь Виктор Сорочан выразил слова благодарности Минскому горисполкому за помощь в проведении акции. Великая Отечественная война оставила кровавый след на белорусской земле, и все народы Советского Союза плечом к плечу защищали свою Родину, подчеркнул посол. На сегодняшний день установлены имена 52 молдавских воинов, погибших в боях на белорусской земле. С их могил в капсулу собирается земля, которая будет установлена в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Сегодня состоялась церемония возложения цветов к братской могиле, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

Акция организована посольством Молдовы в Беларуси и Минским городским исполнительным комитетом при поддержке прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы. Около 400 тыс. уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.-0-