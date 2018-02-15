Память погибших воинов-интернационалистов почтили в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в горячих точках, почтили сегодня в Минске на острове Мужества и Скорби, передает корреспондент БЕЛТА.
В 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтить память погибших пришли представители государственных органов, общественных и ветеранских организаций, военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, а также ветераны Афганской войны, матери и вдовы павших вдали от Родины воинов.
Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
Министр обороны Андрей Равков на митинге отметил, что обстановка в мире не стала более мирной. "Более 400 конфликтов пылает. Активно применяются террористические, диверсионные методы действий. Мы в Беларуси чтим, помним и ценим тот подвиг, который совершили воины-интернационалисты на афганской земле. Более 770 наших земляков выполнили там свой долг до конца. Воины-афганцы являются опорой государственности нашей страны. Их роль в патриотическом воспитании и обеспечении безопасности нашей земли, мира и стабильности очень высока", - подчеркнул министр.
По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, память о боевых товарищах, которые отдали свои жизни и здоровье в той войне, живет и по сей день. "Преемственность их подвига сегодня ощутима в нашей стране не только в милиции, но и в Вооруженных Силах, и во всех воинских формированиях, мы помним свою историю и уважаем ее. Так будет всегда на нашей земле. Что касается родственников, они не обделены никогда нашим вниманием, мы всегда рядом с ними", - сказал он.
Во время митинга память павших в Афганистане почтили минутой молчания. Венки и цветы к подножию мемориального комплекса были возложены от министерств и ведомств, иных государственных органов, организаций и ветеранов.-0-
Фото Геннадия Жинкова.
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