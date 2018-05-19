Памятник-бюст маршалу Ивану Баграмяну открыли в Городке

19 мая, Городок /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятник-бюст дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Баграмяну открыли в Городке, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник разместился на пересечении улиц Баграмяна и Пролетарской. Торжественная церемония открытия состоялась с участием представителей областной и местной власти, внука маршала Ивана Сергеевича, внучатого племянника Христофора Баграмова, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Беларуси Олега Есаяна, армянской общественности из разных городов Беларуси и России.

Скульптура весит более 200 кг и вылита из бронзы. Авторы проекта скульптор Спартак Арутюнян и архитектор, декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров. Финансовую помощь в изготовлении памятника-бюста оказала диаспора армян в Беларуси при содействии Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований "АНИВ".

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