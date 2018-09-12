Памятную аллею в честь святого Афанасия высадят в парке 1000-летия Бреста

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17-18 сентября пройдут мероприятия, посвященные 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестской епархии.

Почтить память небесного заступника брестчан прибудут около 20 архиереев из Беларуси, России, Украины и Польши. Памятные мероприятия начнутся со Всенощного бдения 17 сентября в Симеоновском кафедральном соборе. Утром 18 сентября состоится традиционный крестный ход от собора в Афанасиевский мужской монастырь - предполагаемое место гибели игумена. Здесь, по преданию, в 1648 году Афанасий Филиппович принял мученическую смерть за православную веру.

В монастыре будет отслужена Божественная литургия с молебном. Ожидается, что богослужение возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Затем процессия направится в приход храма Рождества Христова, где заложен парк 1000-летия Бреста. Там участники мероприятий высадят памятную аллею в честь белорусского святого.

Также православная молодежь приурочила к памятной дате VII епархиальный молодежный Афанасиевский велопробег "Монастыри и храмы Брестчины", который состоится 15-16 сентября.-0-