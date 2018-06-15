Памятную скамью мастера-гончара Антона Токаревского откроют в Пружанах

15 июня, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Пружанах сегодня во время вечера керамики торжественно откроют памятную скамью народного мастера-гончара Антона Токаревского, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель районного экологического общественного объединения "Агротур" Елена Левчук.

Мероприятие предусмотрено инициативой "Возрождение аутентичного ремесла керамики как катализатора развития камерного туризма на Пружанщине" по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Инициатива направлена на содействие повышению туристического потенциала Пружанского района.

"Таким образом в Год малой родины мы решили увековечить память нашего выдающегося земляка. По сути, получился маленький шедевр, украшение для города и парка. Хотим, чтобы дети, взрослые не просто пришли и посидели на скамье, а знали и помнили человека, который много сделал для Пружан. Антон Токаревский был последним известным мастером, владевшим старинной технологией черноглянцевой керамики. Наша цель - возродить уникальное ремесло", - сказала Елена Левчук.

Арт-объект расположился на территории музея-усадьбы "Пружанский палацик", где тремя месяцами ранее была открыта гончарная мастерская. Памятная скамья выполнена из бетона и украшена мозаикой. В центре находится гончарный горн, стилизованный одновременно под птицу с распростертыми крыльями, и солнце, символизирующее огонь. Идея и дизайн арт-объекта принадлежит местной керамистке Наталии Грицко. Автору помогали с воплощением участники пленэра, который в эти дни проходит в Пружанском районе.

Художники-керамисты из Бреста, Минска, Гродненской области под руководством народного мастера Беларуси Василия Логвина соорудили на территории экоагроусадьбы "Арт-прастора "Птах" уличную печь - прообраз той, которую использовал Антон Токаревский. Каждый из них к сегодняшнему вечеру подготовил свой вариант знаменитой пружанской задымленной керамики. В программе мероприятия - выставка, посвященная народному гончару, ярмарка-продажа работ участников пленэра, мастер-классы по гончарству для взрослых и детей, концертная программа творческих коллективов Пружанского района.-0-

Фото ОО "Агротур"