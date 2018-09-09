Памятный знак белорусским космонавтам откроют в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак "Белорусам - героям космоса" откроется сегодня в Минске на ул. Космонавтов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Памятный знак посвящен троим исследователям космоса, которые родились в Беларуси, - Петру Климуку, Владимиру Коваленку, Олегу Новицкому. Автор монумента - белорусский скульптор Иван Миско.

Как сообщалось, памятный знак появится на стеле из цветного гранита. На барельефе изображены космонавты - уроженцы Беларуси в скафандрах. Под каждым профилем - подпись, также можно увидеть изображения звезд и земного шара. Композиция выполнена из оливково-зеленой глины. Материал литья - бронза.

Церемония открытия монумента начнется в 12.00. Планируется участие космонавтов, которые прибыли в Беларусь на 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Конгресс проходит в Минске 9-15 сентября. В нем принимают участие более 80 космонавтов из 17 стран. Церемония открытия состоится 10 сентября в НВЦ "Белэкспо". В павильоне развернется экспозиция на тему освоения космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства. После открытия запланированы две технические сессии. Первая из них будет посвящена теме конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Во время второй сессии космонавты, которые вернулись с орбиты за последний год, выступят с отчетом о своих полетах.

Церемония возложения цветов к монументу Победы запланирована на 11 сентября. Затем в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии. Их объединяет тема "Наше будущее в космосе". День сообщества пройдет 12 сентября. В этот день космонавты планируют посетить белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук, Минское суворовское военное училище. 13 сентября пройдет еще одна техническая сессия - по космосу и науке. Генеральная ассамблея ассоциации, бизнес-сессии состоится 14 сентября. Затем участники конгресса заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит колоновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты. Также для гостей будут организованы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-