Памятный знак в честь энергетиков - ликвидаторов аварии на ЧАЭС открыли в Хойниках

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, заявил сегодня министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на церемонии открытия в Хойниках памятного знака энергетикам Советского Союза, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".

Ликвидаторы последствий трагедии на ЧАЭС Игнат Неверовский и Николай Линник

Во время церемонии открытия памятного знака

Ликвидатор последствий трагедии на ЧАЭС Антон Козловский

Во время церемонии открытия памятного знака

"Собравшись на гомельской земле, мы вспоминаем о тяжелых моментах, которые оказали воздействие на жизнь людей, скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию, и благодарим участников ликвидации последствий на ЧАЭС за то, что они проявили стойкость и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Мы и наши потомки не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые в мирное время пожертвовали здоровьем и собственной жизнью для спасения других. Трагедия могла бы иметь неизмеримо большие масштабы, если бы не самоотверженное мужество всех тех, кто с честью выполнил свой профессиональный и гражданский долг", - сказал Владимир Потупчик.

Бывший председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Евгений Мишук, министр энергетики Владимир Потупчик, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко.

Ликвидатор последствий трагедии на ЧАЭС Владимир Дашинский

Во время церемонии открытия памятного знака

В Хойниках памятный знак энергетикам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС установлен в городском сквере. Два года назад ветераны энергетической отрасли Гомельской области инициировали его возведение. "Гомельэнерго" объявило о сборе средств для создания скульптуры. На призыв принять участие в ее изготовлении откликнулись более двух десятков организаций и предприятий отрасли. Внесли свой вклад не только энергетики Беларуси, но и их российские коллеги.

Автор памятного знака - белорусский скульптор Валерий Кондратенко. Мастер запечатлел в бронзе образы трех энергетиков в работе.

Ликвидатор Евгений Тищенко во время возложения цветов к памятному знаку

Министр энергетики Владимир Потупчик и автор памятного знака скульптор Валерий Кондратенко

Ликвидаторы последствий трагедии на ЧАЭС Николай Линник и Игнат Неверовский

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали около 2,5 тыс. работников белорусской энергосистемы. В числе самоотверженно выполнявших профессиональный и гражданский долг - 980 работников энергосистемы Гомельского региона, из которых более 240 продолжают трудиться и сегодня.-0-

Фото Сергея Холодилина