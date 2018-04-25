Памятный знак в честь энергетиков - ликвидаторов аварии на ЧАЭС открыли в Хойниках

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, заявил сегодня министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на церемонии открытия в Хойниках памятного знака энергетикам Советского Союза, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".
"Собравшись на гомельской земле, мы вспоминаем о тяжелых моментах, которые оказали воздействие на жизнь людей, скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию, и благодарим участников ликвидации последствий на ЧАЭС за то, что они проявили стойкость и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Мы и наши потомки не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые в мирное время пожертвовали здоровьем и собственной жизнью для спасения других. Трагедия могла бы иметь неизмеримо большие масштабы, если бы не самоотверженное мужество всех тех, кто с честью выполнил свой профессиональный и гражданский долг", - сказал Владимир Потупчик.
В Хойниках памятный знак энергетикам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС установлен в городском сквере. Два года назад ветераны энергетической отрасли Гомельской области инициировали его возведение. "Гомельэнерго" объявило о сборе средств для создания скульптуры. На призыв принять участие в ее изготовлении откликнулись более двух десятков организаций и предприятий отрасли. Внесли свой вклад не только энергетики Беларуси, но и их российские коллеги.
Автор памятного знака - белорусский скульптор Валерий Кондратенко. Мастер запечатлел в бронзе образы трех энергетиков в работе.
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали около 2,5 тыс. работников белорусской энергосистемы. В числе самоотверженно выполнявших профессиональный и гражданский долг - 980 работников энергосистемы Гомельского региона, из которых более 240 продолжают трудиться и сегодня.-0-
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