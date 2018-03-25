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Паромная переправа отправилась в путь из Пинска в Житковичский район

Регионы 25.03.2018 | 16:05
Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти в Житковичском районе, отправилась сегодня из Пинска к месту назначения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода Андрей Доберчук.

Судно, буксируемое теплоходом, из акватории завода вышло в 13.10. Паром сопровождает земснаряд с несамоходным флотом техучастка РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Планируется, что в пути караван будет находиться примерно трое суток.

Паромная переправа для Житковичского района готова к отправке из ПинскаПаромная переправа для Житковичского района готова к отправке из Пинска
Паром создан на базе судна технического флота - рудовоза - большой несамоходной речной баржи, которая раньше служила для перевозки руды.

"Будут друг друга страховать. Все будет зависеть от обстановки, а также опыта наших судоводителей. Навигация открыта, движение разрешено, но путь предстоит нелегкий, да и габариты судна большие", - отметил Андрей Доберчук.

Как сообщалось, паромная переправа вместо треснувшего автомобильного моста в Житковичском районе изготовлена в течение двух месяцев на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Несамоходное судно переоборудовано из речной баржи, которая раньше служила для перевозки грузов. Паром длиной в 70 м и грузоподъемностью в 1 тыс. т способен за один рейс переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей.

Сейчас через Припять в Житковичском районе действует понтонная переправа, которая была восстановлена 20 марта после закрытия в связи с активным шугоходом. Понтонный мост был установлен как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря 2017 года была обнаружена трещина.-0-

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Житковичи, Пинск
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