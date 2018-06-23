Партнерство Брянской и Гомельской областей будет развиваться во всех сферах - губернатор

23 июня, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Партнерство Брянской и Гомельской областей будет развиваться во всех сферах. Уверенность в этом выразил сегодня губернатор Брянской области (Россия) Александр Богомаз во время открытия традиционной встречи приграничных регионов Беларуси, России, Украины, которая проходит в Ветке, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Богомаз подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Брянской областью и Беларусью вырос на четверть по сравнению с 2016-м. При этом 40% приходится на Гомельскую область. Есть и совместные предприятия, продукция которых набирает популярность. Он выразил уверенность, что деловые связи и в дальнейшем будут развиваться и укрепляться. "Наши деловые отношения такие же крепкие, как и нерушимая славянская дружба. Мы приложим все усилия, чтобы дальнейшее партнерство развивалось во всех направлениях во благо наших граждан", - заявил губернатор.

Концепция форума в этом году подчинена теме "Родина - в сердце моем". "Слово "Родина" для нас священное, а его значение нельзя измерить никакими величинами. Родина - это прежде всего история, героическая и легендарная, традиции, культурные и духовные, детство и корни", - сказал Александр Богомаз. Он отметил, что за многовековую историю славянские народы прошли большой исторический путь, имеют общие ратные победы. Губернатор Брянской области считает важным передать потомкам духовные исторические ценности народов.

Гостей и участников международного форума приветствовал и первый секретарь Черниговского областного комитета Коммунистической партии Украины Владимир Лещенко. Он обратил внимание, что встреча приграничных регионов - очень искреннее мероприятие, а в истории славянских народов много общих страниц.

В Ветке основные мероприятия проходят более чем на 10 площадках. Работают выставки картин и фотографий, экспозиции творчества народных мастеров, литературная, молодежная, ретроспективная, спортивная, игровая площадки, торговые ряды. Мероприятия продолжатся до вечера. В программе выступления артистов, "Модный базар" с показом дизайнерских коллекций, молодежная дискотека.-0-