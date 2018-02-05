"Паспорт туриста" на трех языках представили в Гродненской области

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Паспорт туриста" представили в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Специальные "документы" для туристов сделаны на трех языках - английском, польском и русском. На обложке герб Гродненской области.

"Общий тираж около 5 тыс. экземпляров. "Паспорт" - это печатный буклет, где более чем на 30 страницах собраны материалы о гостиницах, агроусадьбах, апартаментах и хостелах с указанием контактов, адресов и ссылок на сайты объектов размещения. Это позволит туристам без труда подобрать для себя подходящее место проживания на время путешествия. Кроме того, здесь представлены объекты активного отдыха, отдыха с детьми и объекты оздоровительного туризма", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. В буклете также собрана информация о достопримечательностях, объектах развлечения, кафе и ресторанах, торговых объектах, популярных у любителей шопинга.

"Паспорт туриста" может стать не только гидом по Гродненской области, но и сувениром на память о поездке. Их вручают туристам и потенциальным гостям во время выставок, рекламных мероприятий, в туристско-информационных центрах.

Ориентирован "паспорт" в том числе на безвизовых туристов. С начала года правом без визы посетить территорию парка "Августовский канал", куда входит Гродно и Гродненский район, воспользовались почти 2,5 тыс. иностранцев.

"За аналогичный период прошлого года, к примеру, в Гродно побывало около 1 тыс. таких туристов. Популярным направлением областной центр и окрестности остаются у жителей Литвы и Польши, также среди лидеров гости из Латвии и Германии", - подчеркнули в управлении спорта и туризма. Всего безвизовыми туристами стали граждане 28 стран.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-