Пассажиропоток в пункте пропуска на Августовском канале в 2018 году возрос на 18%

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале в 2018 году возрос на 18%. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сезонный республиканский пункт таможенного оформления "Лесная" на белорусско-польской границе работал с мая до октября 2018 года. В этом сезоне таможенный контроль прошли более 3 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом ранее. 43% пересекающих границу следовали на велосипедах, еще 12% - на катерах, лодках и байдарках.

"Направление популярно в туристическом плане. Об этом говорит тот факт, что 60% от всех пресекающих здесь границу - безвизовые туристы", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Свою работу пункт пропуска возобновит весной 2019 года.-0-