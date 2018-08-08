Пчеловоды раскроют секреты ремесла на фестивале "Вкус меда" в Рогачевском районе

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Потомственные пчеловоды раскроют секреты ремесла на фестивале "Вкус меда", который пройдет в агрогородке Заболотье (Рогачевский район) 14 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Рогачевском центре культуры и народного творчества.

В пятый раз в день Медового спаса фестиваль соберет в Рогачевском районе пасечников и настоящих гурманов меда из разных уголков страны. Среди постоянных участников - семья Шабельяновых, которая, бережно сохраняя традиции бортничества, продолжает дело своих предков. Эта династия пчеловодов насчитывает более 110 лет. На празднике ее глава раскроет секреты мастерства, которые передаются из поколения в поколение.

Гостей пчеловоды пригласят на свои импровизированные подворья. Бортники накроют щедрые столы, угостят блинами со сладким дополнением, медовухой и чаем из душистых трав, который нальют из самовара.

Жюри определит победителей в различных номинациях. "Дипломы и сувениры вручим пасечникам за наибольшее разнообразие сортов, за самый вкусный мед, за лучшую рекламу и презентацию композиций из меда и продуктов пчеловодства. Также выберем самого молодого участника", - рассказали в центре культуры и народного творчества. К слову, в этом году свое мастерство продемонстрирует 16-летний пчеловод из д. Стреньки.

На фестивале можно будет не только продегустировать, но и приобрести янтарную сладость: майский, липовый, гречишный, луговой, цветочный, акациевый, лесной мед, а также прополис, пергу и другие целебные дары пчеловодства.

Кроме того, в программе - церемония освящения меда нового урожая, концерт с участием творческих коллективов, познавательная викторина, беспроигрышная лотерея и др. Для самых юных гостей праздника предусмотрена зона аттракционов с батутом и воздушным городком.

Планируется, что почетным гостем медового праздника станет его основатель - Ирина Седлер, благодаря которой фестиваль обрел такой масштаб.

Организуют мероприятие Рогачевский центр культуры и народного творчества и Рогачевский райисполком.

Медовый спас - первый из трех православных спасов, отмечается 14 августа. Он совпадает с началом Успенского поста.-0-