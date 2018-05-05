Первые поздравления в День Победы принимаю от внука - ветеран

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участник Великой Отечественной войны брестчанин Николай Зданевич рассказал корреспонденту БЕЛТА, что первые поздравления в День Победы традиционно принимает от внуков - их у ветерана пятеро.

Обычно первым 9 Мая Николаю Платоновичу звонит старший: поздравляет деда с праздником, желает здоровья. "От этого на душе радостно, и как будто сил прибавляется", - признается 93-летний ветеран.

Уроженца Брестского района Николая Зданевича призвали в армию в августе 1944 года - с освобождением Беларуси. Вместе с ним ушел "бить фашистов" и старший брат Алексей. "Служили в одном полку: он в одной роте, я - в другой. Как-то на передовой встретились, поговорили недолго: как дома, пишут ли? И разбежались. Это была наша с ним последняя встреча. В одном из боев он погиб. Но о том, как и где это произошло, сведений нет. Родителям сообщили, что пропал без вести", - рассказал собеседник.

Сам он сначала служил пулеметчиком, затем - связным командира роты. "Присягу приняли под Белостоком, там же прошли курс бойца. Месяц с небольшим нас обучали: научили стрелять и отправили на фронт. В первом бою, когда пошли в атаку, снайпер попал в шею. Месяц в госпитале пролежал и вернулся в свою часть. Там я уже по-настоящему обучился военной науке. Нас было много - ребят с моего призыва, осталось всего несколько человек", - рассказывает участник войны.

Самые сильные и незабываемые его воспоминания связаны с началом Восточно-Прусской операции и наступательными боями.

"Когда в январе 45-го всеобщее наступление пошло по всему фронту, там уже нам досталось. Две или три недели мы из боя не выходили, на ходу спали. Только привал сделали, скоро опять команда "Подъем!". Тяжело было", - вспоминает Николай Платонович.

Там он был ранен во второй раз. Победу встретил в госпитале во Вроцлаве. "По радио объявили. Все шум подняли - радовались, плакали, целовались, обнимались. Всем выздоравливающим врачи по рюмке наливали", - улыбается собеседник.

Николай Зданевич награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги", медалью "За победу над Германией". "Большая удача - живым остаться в этой мясорубке под названием "война". Это, наверное, самая главная моя награда", - подытоживает свой рассказ ветеран.-0-