21 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый экипаж-четырехтысячник появился в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

Первым 4 тыс. т намолотила в Лепельском районе команда в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка. Этот же коллектив первым в регионе преодолел барьер в 3 тыс. т. Чествование лидеров состоится сегодня с участием представителей местной власти и руководства предприятия. Теперь перед экипажем стоит цель в 5 тыс. т.

Сейчас на полях области работают 90 экипажей-тысячников, из них шесть экипажей намолотили по 2 тыс. т зерна. Экипаж-трехтысячник убирает хлеб на полях Оршанского района, постепенно приближаясь к рубежу в 4 тыс. т.

По состоянию на утро 21 августа, в Витебской области убрано 87,1% всех площадей. Намолочено 697 тыс. т зерна при средней урожайности 25,6 ц/га. Выше всего она в хозяйствах Полоцкого (32,4 ц/га), Витебского (32 ц/га), Оршанского (31,9 ц/га) и Верхнедвинского районов (30,2 ц/га).

В числе лидеров жатвы в области Глубокский (убрано 98,7% площадей), Поставский (94,6%) и Полоцкий (92%) районы. Убрать зерновые в этих регионах планируется в течение ближайших дней. Аграрии надеются, что погода не внесет своих корректив в планы.-0-