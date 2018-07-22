Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур появился в Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Передовики жатвы трудятся в ОАО "Беловежский" Каменецкого района. Семейный экипаж Валерия и Татьяны Кухта на комбайне КЗС-1618 намолотил более 1050 т зерна. С этим достижением аграриев лично поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он вручил супругам грамоту и премии. В соответствии с решением облисполкома старшему комбайнеру первого экипажа-тысячника положено денежное поощрение в размере 20 базовых величин, комбайнеру - 10 БВ.

Комбайнером Валерий Кухта трудится более четверти века. Его жена работает в школе. Чтобы помочь мужу, на время жатвы женщина берет отпуск. Тандем супругов неизменно находится в лидерах уборочной в родном хозяйстве, Каменецком районе и Брестской области.

"Экипаж ответственно относится к работе. Валерий - надежный механизатор, которого можно поставить на любые виды работ, зная, что он не подведет, - рассказал генеральный директор "Беловежского" Александр Дунькович. - В целом уборочная складывается непросто. Несмотря на трудности, дух в коллективе сплоченный, люди настроены на работу. Каждый хочет пораньше выехать в поле, достичь хороших результатов".

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