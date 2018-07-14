13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый контейнерный поезд из Чунцина прибыл в Минск. Церемония встречи состава состоялась сегодня на терминале Колядичи Республиканского транспортно-экспедиционного унитарного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" ("БТЛЦ") Белорусской железной дороги, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибытие первого поезда из Чунцина, по мнению председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко, имеет большое значение для Минской области. "Сегодняшнее событие говорит о том, что мы в начале большого пути по реализации совместных проектов, что позволит увеличить экономический потенциал наших регионов", - отметил он.

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