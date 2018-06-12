Первыми выпускниками школы "Мастерская BY-RU" стали 29 молодых журналистов

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня были вручены дипломы первым выпускникам международной школы журналистики "Мастерская BY-RU", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло в редакции областной газеты "Гродзенская праўда", на базе которой в течение года и работала "Мастерская BY-RU". Слушателями школы стали 29 молодых журналистов из Гродненской, Минской, Брестской, Могилевской областей и города Минска.

"Школа получила резонанс у молодых авторов, - отметил секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин. - Для них важно получать новые навыки, компетенции - этому способствует общение с мастерами из разных стран. Работу выстраивали таким образом, чтобы представить разные жанры, методики журналистики в печатных и аудиовизуальных СМИ. Ориентирована школа была прежде всего на журналистов региональных изданий". Он подчеркнул, что работа школы признанна эффективной. Реализация проекта продолжится.

Преподавателями школы стали известные белорусские и российские журналисты. "Провели за год восемь заседаний школы. Интерес слушателей, их серьезные вопросы убеждают, что проект был затеян не зря. Кстати, убедилась, что такой формат передачи опыта, новых знаний, как личные встречи и общение, отлично работает", - сказала одна из организаторов школы, руководитель международного медиаклуба "Формат А-3" Галина Сапожникова.

Идея проведения подобной школы родилась во время XIX Всемирного конгресса русской прессы, который прошел в июле 2017 года в Минске. "Мастерская BY-RU" стала совместным проектом Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы "Друзья - Сябры", международного медиаклуба "Формат А-3", редакции газеты "Гродзенская праўда", проводилась она при поддержке Гродненского облисполкома.-0-