Пешеходные переходы в виде клавиш появились в Бресте

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пешеходные переходы в виде фортепианных клавиш появились в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Креативная дорожная разметка нанесена на улице Гоголя вблизи Брестского государственного музыкального колледжа им. Г. Ширмы. Это первый подобный опыт в Брестской области. В перспективе планируется, что нерегулируемые пешеходные переходы в виде клавиш фортепиано появятся вблизи всех музыкальных учреждений региона.

"Горожане позитивно отзываются о нашей идее. Даже во время нанесения разметки подходили люди и говорили, что задумка интересная. Самое главное, она привлекает внимание водителей при подъезде к учреждению, где учатся дети. В некотором виде это и профилактика детского травматизма", - отметила Наталья Сахарчук.

Госавтоинспекция Брестской области регулярно внедряет новшества, которые направлены на предупреждение дорожного травматизма.-0-