Пилотный проект по комплексной реабилитации проходит в ЛТП Новогрудка и Витебска

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация пилотного проекта по совершенствованию реабилитации в ЛТП проводится в Витебске и Новогрудке, сообщили БЕЛТА в Департаменте исполнения наказаний МВД.
В новогрудском ЛТП №5 и ЛТП №9 Витебска 13 июня началась реализация практической части пилотного проекта "Комплексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях лечебно-трудовых профилакториев МВД Республики Беларусь". Цель - совершенствование подходов к медико-социальной реабилитации направляемых в ЛТП людей.
Семинар, посвященный началу реализации практической части проекта, прошел в Витебске. Перед началом мероприятия участники смогли ознакомиться с материально-технической базой, созданной в профилактории, - для эффективности проекта оборудован коммунально-бытовой комплекс. Он предназначен для целевой группы женщин, организации их лечения с одновременным интенсивным психолого-педагогическим воздействием и проведением трудотерапии.
Начальник ДИН МВД Олег Маткин подчеркнул особую значимость пилотного проекта в решении вопросов по борьбе с алкоголизацией. Аналогичное мнение высказал первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, который выразил высокую степень заинтересованности в реализации и внедрении результатов в практику лечебных учреждений наркологического профиля.
На встрече присутствовали участники и координаторы пилотного проекта из Министерства здравоохранения и Департамента исполнения наказаний МВД, сотрудники лечебно-трудовых профилакториев №5 и №9, представители РНПЦ психического здоровья, Белорусского общества Красного Креста. Были детально рассмотрены организационно-методические вопросы. Была достигнута договоренность о координации действий Департамента исполнения наказаний МВД и Минздрава при реализации пилотного проекта.-0-
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