Писателю Валерию Казакову присвоено звание почетного гражданина Могилева

20 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. За значительный вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия Могилева поэту, писателю, культурному и общественному деятелю Беларуси и России, обладателю медали Франциска Скорины Валерию Казакову присвоено звание "Почетный гражданин города Могилева". Соответствующее решение по ходатайству коллектива Музея истории Могилева было принято на очередной сессии горсовета, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Теперь имя Валерия Казакова будет внесено в Памятную книгу почетных граждан областного центра, а его именная звезда появится на площади Звезд по улице Ленинской.

Валерий Казаков - уроженец деревни Горбовичи Могилевской области. Работал военным корреспондентом газеты "Красная Звезда", был членом Союза журналистов, секретарем правления Союза писателей России. После ухода в запас трудился в Российском союзе ветеранов Афганистана, Совете безопасности РФ, в Администрации президента РФ, занимался научной работой. Полковник запаса, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса является лауреатом государственной премии Правительства РФ в области культуры. Автор поэтического сборника "Философия звука", книг публицистики и прозы "Разбитое зеркало Карабаха", "Асфальт и тени", "Саморазрушение", сборников рассказов "Записки колониального чиновника" и "Сон в бессонницу", "Прогнутые небеса", романов "Тень гоблина" и "Холопы". В Могилевском городском центре культуры и досуга, центральной библиотеке много раз проводились литературные вечера с его участием. Именно Валерий Казаков стал инициатором выпуска Могилевского ежегодного литературного альманаха, который дал возможность публиковаться молодым начинающим авторам.

Москвич с белорусскими корнями еще и щедрый меценат. Несмотря на то, что в Россию перебрался в 1970-е годы, не забыл о малой родине. Стараниями Валерия Казакова в Беларусь уже вернулись около 400 раритетов. Старинные книги, гравюры, монеты, украшения он находит в частных коллекциях, на интернет-аукционах, выкупает и передает в дар белорусским музеям и библиотекам. Начиная с 2013 года благодаря историку экспозиция могилевского музея пополнилась десятками экспонатов. Это предметы археологии X-XIII веков, единственный известный экземпляр книги "Часовник" 1750-х годов, напечатанной в могилевской братской типографии, столовые приборы, тарелки и графины конца XIX - начала ХХ веков, картины художника середины XX века В.Пономарева с видами Могилева, монеты периода ВКЛ. В том числе благодаря Валерию Казакову могилевчане и гости города могут познакомиться с уникальным экспонатом - Статутом Великого Княжества Литовского, изданным в 1744 году на польском языке.-0-