Пищеблоки в минских школах обновят до 2020 года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пищеблоки в учреждениях образования Минска до 2020 года пройдут модернизацию, сообщил сегодня на заседании Мингорисполкома начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома разработан соответствующий комплекс мероприятий, который включает закупку оборудования, обновление инвентаря, капитальный ремонт помещений.

Также распоряжениями Мингорисполкома и администраций районов созданы межведомственные комиссии для исключения фактов реализации продукции с истекшими сроками годности, недовеса блюд, несоблюдения правил личной гигиены. В состав комиссий включены представители районных управлений по образованию, комбинатов школьного питания, организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы.

"На работу в комбинаты школьного питания пришли 80 молодых поваров. Прорабатываем вопросы предоставления общежитий. Хороший стимул для людей - рост зарплат. В комбинатах школьного питания средняя заработная плата составляет более Br700, ранее была не более Br400", - сказал Андрей Улезло.

Питание учащихся в столице обеспечивают девять районных комбинатов школьного питания. Они обслуживают 251 объект при учреждениях общего среднего образования.-0-