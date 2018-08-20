Пять районов Витебской области завершают жатву

20 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пять районов Витебской области вышли на финальную стадию жатвы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

По информации на 20 августа, в Глубокском районе убрано 98,2%. Завершить жатву здесь намерены в ближайшее время. В числе лидеров области Чашникский (убрано 94,7% площадей), Поставский (94%), Бешенковичский (93,6%) и Полоцкий (91,4%) районы. Убрать зерновые в этих регионах также планируется в течение ближайших дней.

Всего в Витебской области убрано 85,4% площадей, или 267 тыс. га. Намолочено 684,6 тыс. т зерна со средней урожайностью 25,6 ц/га. Выше всего она в хозяйствах Полоцкого (32,4 ц/га), Витебского (32,0 ц/га), Оршанского (31,9 ц/га) и Верхнедвинского районов (30,2 ц/га).

Сейчас на полях области работают 85 экипажей-тысячников, из них шесть экипажей, намолотивших по 2 тыс. т зерна. Работают в регионе и два экипажа-трехтысячника - они убирают хлеб на полях Лепельского и Оршанского районов, постепенно приближаясь к рубежу в 4 тыс.т.-0-