1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятиэтажный дом в Гомеле продали на электронных торгах в 223 раза дороже начальной цены. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Рекордные электронные торги состоялись 1 ноября на площадке "БУТБ-Имущество". Пятиэтажное здание площадью 4,6 тыс. кв.м в Гомеле продано за Br5 464,73, что в 223 раза больше его начальной цены (1 базовая величина)", - сообщили в пресс-службе. Это самый крупный объект, который когда-либо выставлялся на продажу в Гомеле по такой низкой цене. Организатором торгов выступил комитет государственного имущества Гомельского облисполкома.

В торгах участвовали 3 индивидуальных предпринимателя. Стремясь приобрести привлекательный объект недвижимости, в течение получаса они сделали 1 555 ставок, что стало возможным благодаря встроенной в электронную площадку функции "стоп-приказ", автоматизирующей процесс торга. Участнику нужно было лишь указать максимальную цену, за которую он готов купить предмет торгов, а торговая система сама делала ставки до тех пор, пока не было достигнуто пороговое значение.

Кроме здания победитель торгов также получил право аренды земельного участка площадью 1,6 тыс. кв.м сроком на 54 года.

По условиям электронных торгов уже спустя 12 месяцев с момента подписания договора аренды участка и регистрации права собственности на недвижимость новый владелец обязан начать на приобретенном объекте предпринимательскую деятельность (и продолжать ее в течение как минимум трех лет). Если победитель торгов воспользуется правом сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, на это ему выделяется один год. "Если же будет принято решение о сносе пятиэтажки и строительстве нового здания, завершить все связанные с этим работы нужно будет в трехлетний срок, - отметили в БУТБ. - В случае реконструкции, модернизации или капитального ремонта приобретенного имущества начать предпринимательскую деятельность необходимо не позднее двух лет с момента подписания договора купли-продажи. При этом до выполнения всех условий договора отчуждать объект недвижимости запрещается".-0-