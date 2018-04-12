Победителем конкурса профмастерства среди молодых педагогов Минска стала Юлия Яковенко

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем городского конкурса профессионального мастерства "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Мы - молодые!" стала Юлия Яковенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Юлия работает преподавателем физики в Минском государственном профессионально-техническом колледже легкой промышленности и бытового обслуживания населения, она победитель в номинации "Правильное решение" среди учителей физики, астрономии, математики, информатики.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич при награждении победителя, все финалисты прошли серьезное испытание. "То, что вы сегодня стоите здесь, - это большая победа прежде всего над самим собой. Вы прошли горнило этого конкурса и уже победители. Я хотел бы пожелать, чтобы вы гордо шли по своей профессиональной дороге и не сворачивали с нее. Нам очень нужны молодые, грамотные, интеллигентные и креативные педагоги, которые будут работать с нашими детьми и вести их по дороге жизни", - сказал Виталий Пригодич.

Всего в конкурсе профессионального мастерства приняли участие свыше 80 молодых педагогов Минска. Конкурсанты поделились опытом в девяти номинациях: "Правильное решение" (среди учителей физики, астрономии, математики, информатики), "Когда тебя понимают" (среди учителей иностранного языка), "Разумное. Доброе. Вечное" (среди учителей белорусского языка и литературы, русского языка и литературы), "Начало начал" (среди учителей начальных классов), "Своя высота" (среди учителей физической культуры и здоровья, допризывной и медицинской подготовки, трудового обучения, черчения), "Мудрость в обличии красоты" (среди учителей музыки, изобразительного искусства), "Вокруг света" (среди учителей истории, обществоведения, географии), "Обыкновенное чудо" (среди учителей химии, биологии), "Детство. Творчество. Развитие" (среди воспитателей учреждений дошкольного образования).

Конкурс проходил в три тура, он призван раскрыть творческий потенциал молодых педагогов. Были представлены педагогические находки, образовательные видеоролики, состоялись открытые учебные занятия. По каждой из номинаций выбрали одного победителя, который вошел в финал. Сегодня 9 финалистов участвовали в заключительном туре - методической демонстрации "Фрагмент урока. Целеполагание", по итогам которого выбрали победителя.

Учредителем городского конкурса профессионального мастерства "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Мы - молодые!" является комитет по образованию Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. -0-