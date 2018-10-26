Победители конкурса "Мастер Минской области - 2018" награждены в Несвиже

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование победителей конкурса профессионального мастерства "Мастер Минской области - 2018" состоялось сегодня в Несвиже, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Минского областного объединения профсоюзов Наталья Милосердова.

Мероприятие прошло на базе Несвижского районного центра культуры. "Финальному этапу конкурса предшествовала большая кропотливая работа в течение всего года. Областные отраслевые организации профсоюзов самостоятельно выбирали самые массовые и популярные профессии, по которым проводили конкурсы мастерства. Сначала состязания были организованы на местах в коллективах, а затем состоялись областные этапы конкурса, в которых приняли участие более 500 специалистов", - пояснила Наталья Милосердова.

Высокого звания "Мастер Минской области - 2018" удостоены 25 человек. Среди них представители различных профессий: швея, медицинская сестра, ветеринар, электромонтер, учитель, повар, шахтер, машинист башенного крана и другие.

Впервые конкурс профессионального мастерства прошел в 2013 году. Его победителями тогда стали 12 человек. Всего за шесть лет организации соревнования победителями стали 104 представителя разных профессий. Участие принимают не только опытные работники, но и молодежь, которая старается заявить о себе и своих способностях, в этом году 8 призеров - в возрасте до 35 лет.

Организатором конкурса выступает Минское областное объединение профсоюзов.-0-