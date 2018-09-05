Почетное звание "Минчанин года" присвоено 13 жителям столицы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов конкурса "Минчанин года" определили в столице в преддверии Дня города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мэрии.

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска почетного звания из 118 претендентов в этом году удостоены 13 человек. Церемония чествования лауреатов конкурса "Минчанин года" состоится 8 сентября в городском Дворце культуры.

В области промышленности почетного звания удостоен директор УП "Минсккоммунтеплосеть" Владимир Александров, в строительстве - заместитель генерального директора по производству ОАО "Стройтрест №1" Александр Лащ.

В сфере транспорта и связи награду получит машинист-инструктор локомотивных бригад электродепо "Могилевское" службы подвижного состава Алексей Ломать, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства - рабочий зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Янина Мартуль.

Названы и победители конкурса в области здравоохранения - заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Ольга Климович, высшего образования и науки - заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Оксана Романова, среднего образования - мастер производственного обучения Минского государственного профессионального лицея № 5 транспортного строительства Дмитрий Растюшевский, в сфере социальной защиты населения - руководитель школы танцев на инвалидных колясках "Дар" Анна Горчакова.

Руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца "Ровесник" Республиканского Дворца культуры профсоюзов ФПБ Татьяна Семченко отмечена в области культуры, а спортсмен-инструктор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Светлана Сахоненко - в сфере физической культуры, спорта и туризма.

В сфере торговли и общественного питания минчанином года назван главный шеф-повар Minsk Marriott Hotel Антон Каленик, бытового обслуживания - обувщик УП "Сутория" Виталий Дубовик.

В правоохранительной сфере, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах почетного звания удостоен старший участковый инспектор милиции УВД администрации Октябрьского района Минска Александр Куликовский.

С 2001 года почетное звание "Минчанин года" присваивается Мингорисполкомом за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы.-0-