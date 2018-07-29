29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 28% площадей зерновых убрано в Минской области сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По состоянию на 29 июля в регионе убрано 27,7% площадей, намолочено более 409 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 30,4 ц/га. По общему намолоту лидирует Слуцкий район - почти 54 тыс. т, на втором месте Несвижский район - более 53,8 тыс. т, на тертьем - Копыльский с 41,5 тыс. т. По урожайности впереди Несвижский район - 46,5 ц/га, затем Минский - 43,1 ц/га, c третим результатом Клецкий район - 39,2 ц/га.

Среди хозяйств по урожайности в тройке лучших сельхозпредприятия Несвижского района: ОАО "Новая Жизнь" - 85,1 ц/га, ОАО "Агрокомбинат "Снов" - 78,8 ц/га, а также ОАО "Гастелловское" Минского района - 75,3 ц/га.

Лучшим водителем признан Виталий Мамонько из агрокомбината "Снов", он перевез 1 750 т зерна. Среди комбайнеров лидер Сергей Войняк из этого же агрокомбината с результатом 1 556 т.-0-