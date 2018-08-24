Почти 400 сортов гладиолусов выращивает на даче житель Гродно

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 сортов гладиолусов выращивает на даче и приусадебном участке родительского дома житель Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Увлекся цветами и их разведением Геннадий Гиль около 30 лет назад. Сегодня его коллекция - одна из самых больших в Беларуси. "Через мои руки прошло свыше 700 сортов. Оставлял самые красивые из них", - рассказывает Геннадий Гиль. Специального образования по профилю цветоводства или агрономии он, к слову, не имеет. Работает журналистом, а знания черпает из специальной литературы, за 30 лет и сам накопил немалый опыт.

Пик цветения гладиолусов обычно выпадает на август. Однако в связи с жарой в этом году он начался на пару недель раньше. Но и сейчас хватает ярких и красивых цветов. Есть ранние, есть поздние сорта, поэтому гладиолусы у Геннадия Гиля цветут с весны до поздней осени. Краски - на любой вкус: от белого до темно-коричневого, почти черного. У цветовода есть любимые сорта. Например "Невская экзотика" - цветки ярко-розовые с зелеными краями, или "Москва Белокаменная" - белоснежные.

"Говорят, что это мужские цветы. Большинство селекционеров мужчины. Кстати, гладиолус очень капризный и требует к себе повышенного внимания", - отмечает Геннадий Гиль. Он признается, что раньше жена даже ревновала к увлечению. Мол, много времени и сил уделяет гладиолусам. Впрочем, действительно, ритм жизни подстраивается под потребности цветника. Отпуск - весной и осенью, чтобы сделать все необходимые работы. В выходные летом также нужно уделить внимание цветам, чувствительным к температуре и поливу.

Счет сортов гладиолуса в мире идет на десятки тысяч. Ежегодно появляются сотни новых. Геннадий Гиль работает над созданием собственного: процесс это небыстрый, занимает как минимум 5-7 лет. О точном названии пока не задумывался, решил, что назовет новый сорт в честь малой родины.-0-

Фото Леонида Щеглова