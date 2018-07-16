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Почти 55 тыс. школьников оздоровились в лагерях Брестской области за две смены

Регионы 16.07.2018 | 07:56
Фото из архива
Фото из архива
Детский отдых Новости темы Детский отдых
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16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 55 тыс. детей оздоровились в лагерях Брестской области за две первые смены, в том числе около 15 тыс. - в лагерях с круглосуточным пребыванием. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

"Вторая смена в лагерях практически завершена. Некоторые, как, например, детский реабилитационно-оздоровительный центр "Світанак" в Пинском районе, уже открыли третью смену. Самой массовой традиционно оказалась первая смена. В области в первый летний месяц было организовано 865 оздоровительных лагерей различного типа, в которых отдохнули 47 тыс. детей, в том числе более 2,2 тыс. ребят социально незащищенных категорий", - отметила Елена Яцкевич.

Стоимость детской путевки в стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием в среднем по области составила Br381, в лагерь с дневным пребыванием - Br101,5, в спортивно-оздоровительный лагерь - от Br109,5 до Br111,4, в профильный со сроком пребывания 9 дней - Br107,5, в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием - Br115,4. На удешевление стоимости путевок за счет государственных средств региону было выделено Br7,4 млн. Кроме того, часть затрат на приобретение путевок взяли на себя предприятия, профсоюзные организации, местные бюджеты.

Особенностью организации летнего отдыха детей в этом году стало расширение сети профильных пришкольных лагерей - краеведческих, физико-математических, экологических, духовно-просветительских, трудовых, лингвистических. Например, в Молчадской санаторной школе-интернате Барановичского района в июне функционировал областной оздоровительный профильный лагерь "Лидер" для активистов детских и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления.

Большой популярностью у ребят пользуются лагеря труда и отдыха. В первую смену на территории региона был организован 151 ЛТО, в которых смогли отдохнуть и заработать более 2,5 тыс. подростков. Ребята занимались благоустройством территории, покраской и ремонтом учебных кабинетов, школьной мебели, прополкой сельскохозяйственных культур, сбором камней, побелкой плодовых деревьев, сортировкой сырья, пошивом спецодежды, изготовлением сувениров и другими видами деятельности. Так, средняя заработная плата участников ЛТО "Заря", организованного на базе СШ №3 в Иваново, за неделю составила Br102.

Всего в период летних школьных каникул в Брестской области планируется оздоровить около 62 тыс. детей.-0-

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Теги
Брестская область, дети, отдых
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