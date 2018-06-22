22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый четвертый житель Минска - представитель молодежи. Статистический обзор ко Дню молодежи опубликован на сайте главного статистического управления столицы, сообщает БЕЛТА.

Всего в городе, по данным на 1 января, проживало 492,2 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 31 года. Наиболее многочисленная группа среди молодежи - молодые люди в возрасте 25-30 лет (их численность - 234,5 тыс., или 47,6% от общего числа). В возрасте 20-24 лет находятся 130,9 тыс. человек (26,6%), 18-19 лет - 53,5 тыс. (10,9%), 14-17 лет - 73,3 тыс. (14,9%). На 1000 мужчин пришлось 1069 женщин.

Значительная часть молодежи столицы - учащиеся и студенты. В Минске функционируют 48 средних специальных учебных заведений, в которых обучаются 31,1 тыс. будущих специалистов. В 2017 году дипломы о среднем специальном образовании получили 9,8 тыс. выпускников.

Подготовка специалистов с высшим образованием ведется в 28 высших учебных заведениях. На начало 2017/2018 учебного года число студентов составило 154,6 тыс.

Наибольшей популярностью у студентов вузов пользуются такие специальности и профессии, как коммуникации, право, экономика, управление, экономика и организация производства (обучается каждый третий студент), техника и технологии (каждый пятый), педагогика, педагогика и профессиональное образование (6,8% от общего числа студентов), сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство (5,7%), здравоохранение (4,6%).

За прошедший год вузами города выпущено 43,2 тыс. специалистов.

Возрастает роль молодежи в жизни страны. В такой важнейшей отрасли экономики, как промышленность, молодежь составляет пятую часть от общей численности работающих. В сфере IT-технологий - каждый второй работник в возрасте до 31 года. Для молодежи приоритетными также являются такие виды экономической деятельности, как торговля, финансовая деятельность, информация и связь, где удельный вес этой категории лиц в общей численности работающих от 31 до 44,6%.

Среди молодежи в возрасте до 31 года в 2017 году зарегистрировали брак 9 тыс. 85 мужчин и 10 тыс. 657 женщин. Наибольшее число вступивших в брак - молодожены в возрасте 25-29 лет. У женщин в возрасте от 14 до 31 года родилось 10 тыс. 897 детей, или 55,8% от общего числа родившихся в Минске, из них первенцы составили 61,1%, рожденные вторыми - 32,5%, третьими и более - 6,4%. Подавляющее большинство детей (91,7%) родилось у молодых мам, состоящих в зарегистрированном браке.-0-