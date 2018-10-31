Подать показания приборов учета в Минские тепловые сети можно до 2 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подать показания приборов учета тепла в Минские тепловые сети можно до 2 ноября, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Сегодня в филиале "Минские тепловые сети" впервые за последние годы образовалась большая очередь из потребителей тепловой энергии для предоставления показаний приборов из журналов учета тепловой энергии и теплоносителя. Скопление большого количества людей на предприятии связывают с тем, что в последний день приема данных пришло сразу слишком много желающих предоставить показания приборов учета тепла.

Для решения данной ситуации Минские теплосети организовали дополнительные рабочие места по приему показаний, а также продлили период приема данных с приборов учета теплоэнергии до 2 ноября.

Кроме того, филиал разработал программное обеспечение "Прием показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей в электронном виде", которое позволяет передавать данные онлайн. Услугой уже воспользовались 10 объектов. Ознакомиться с программой и порядком передачи информации можно по адресу в Минске пр. Партизанский, 66А.-0-