16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подберезовик весом в 840 г нашел грибник в Ивьевском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Лидской газеты".

Житель Лиды Николай Ефимец на тихую охоту отправился в соседний Ивьевский район. Нашел всего один гриб, но какой! Неподалеку от деревни Липнишки в траве под березами рос настоящий великан. Гриб был абсолютно чистым. По словам грибника, находка его убедила, что леса региона, вопреки скептическим прогнозам, порадуют грибами и в этом году.

О том, что грибной сезон открывается, убеждают и прилавки рынков в Гродно. Здесь уже продают лисички, подберезовики и подосиновики. За ведро последних, сообщают местные порталы, просят Br15.-0-