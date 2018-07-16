16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подберезовик весом в 840 г нашел грибник в Ивьевском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Лидской газеты".
Житель Лиды Николай Ефимец на тихую охоту отправился в соседний Ивьевский район. Нашел всего один гриб, но какой! Неподалеку от деревни Липнишки в траве под березами рос настоящий великан. Гриб был абсолютно чистым. По словам грибника, находка его убедила, что леса региона, вопреки скептическим прогнозам, порадуют грибами и в этом году.
О том, что грибной сезон открывается, убеждают и прилавки рынков в Гродно. Здесь уже продают лисички, подберезовики и подосиновики. За ведро последних, сообщают местные порталы, просят Br15.-0-
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