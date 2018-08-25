Подготовку по 46 новым квалификациям начнут в учреждениях профтехобразования Гомельской области

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подготовку по 46 новым квалификациям начнут в наступающем учебном году в учреждениях профессионально-технического образования Гомельской области, сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин сегодня на региональной августовской педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Порошина, подготовка рабочих кадров на базе учреждений профессионального образования и получение рабочих специальностей школьниками - одна из приоритетных задач отрасли образования в регионе. "На 90 человек больше, чем в прошлом учебном году, будет зачислено в учреждения профессионального образования, открыта подготовка по 46 квалификациям", - уточнил начальник главного управления образования.

Например, по заказу ОАО "Гомсельмаш" на базе Гомельского автомеханического колледжа будут готовить автомехаников. В Гомельском профессиональном многопрофильном лицее и Рогачевском профессионально-техническом колледже строителей - рабочих для маслодельного, сыродельного и молочного производства. "В настоящее время прием в учреждения профессионально-технического образования не завершен, в семи учреждениях он продлен до 15 сентября", - добавил Сергей Порошин.

Увеличится в регионе и количество старшеклассников, занимающихся профессиональной подготовкой, - с 1,1 тыс. человек в прошлом учебном году до 3,8 тыс. в наступающем. Профподготовка коснется всех десятиклассников, кроме обучающихся в профильных классах, отметил начальник главного управления образования.

В областном августовском совещании работников системы образования сегодня приняли участие педагоги, руководители управлений и отделов образования, спорта и туризма, заместители председателей гор- и райисполкомов, ветераны педагогического труда, молодые специалисты - всего около 1 тыс. человек. В новом учебном году за парты в регионе сядут почти 154 тыс. школьников. Из них свыше 16,5 тыс. первоклассников - на 500 больше, чем в прошлом году.-0-