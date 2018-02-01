Подготовку сельхозтехники к посевной в Гомельской области планируется завершить до 1 марта

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области подготовку сельскохозяйственной техники, которая будет задействована в весенней посевной, планируют завершить до 1 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Ремонт техники к посевной кампании 2018 года начался сразу после окончания осенне-полевых работ. "Поставлена задача привести агрегаты в полную готовность к 1 марта, чтобы как только позволят погодные условия, аграрии смогли приступить к посевным работам", - отметили в комитете.

По состоянию на 1 февраля в регионе готовность тракторов составила 87%, энергонасыщенных - 77%. "Всего необходимо отремонтировать еще около 730 тракторов. В общей сложности на полях этой весной будут работать 5,5 тыс. тракторов. Также планируется, что парк техники сельхозпредприятий области в ближайшее время пополнится 122 новыми энергонасыщенными машинами, которые создадут резервный фонд, став по сути механизированным отрядом быстрого реагирования", - подчеркнули в комитете.

Готовность дискаторов, комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов составляет 60-78%. На 82% готовы к весенне-полевым работам машины для внесения минеральных и органических удобрений.

В регионе разработан комплекс мероприятий, которые направлены на минимизацию расходов при подготовке к посевной. Так, для ремонта техники используются детали, которые производят специализированные предприятия региона. При необходимости они готовы расширить ассортиментный перечень продукции, освоить новую номенклатуру. Оперативно решаются и вопросы кадрового обеспечения, создания необходимого запаса топлива, масел, фильтров и т.д. Осуществляется постоянный мониторинг подготовки к посевной кампании в районах. "Основные усилия аграриев области сейчас направлены на то, чтобы сделать все необходимое для проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки", - резюмировали в комитете.-0-