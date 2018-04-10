Подстанция "Борисов-Северная" будет введена в мае

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подстанция 110/35/10 кВ "Борисов-Северная" в Минской области будет введена в мае этого года, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"Работы по второму этапу реконструкции находятся в завершающей стадии, в мае планируется ввести подстанцию в эксплуатацию. Это позволит значительно улучшить надежность электроснабжения ряда промышленных предприятий района: ОАО "Борисовдрев", УП "Бумажная фабрика Гознака", ОАО "Борисовский ДОК" и других, а также коммунально-бытового сектора Борисова", - отметили в "Минскэнерго".

Первый этап реконструкции завершился в январе этого года. Он включал строительство нового здания закрытого распределительного устройства 10 кВ, совмещенного с оперативным пунктом управления; демонтаж части старого оборудования, установку первичного оборудования подстанции, включая элегазовый выключатель 110кВ фирмы Siemens. Тогда же был введен в эксплуатацию трансформатор Т-2 110/10 мощностью 25 тыс. кВА.

Немало пришлось потрудиться энергетикам над переводом кабельных линий 10 кВ в новое релейное защитное устройство. Построена и введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи до филиала "Борисовские электрические сети" и Борисовского городского района электрических сетей для присоединения подстанции к автоматизированной системе управления.-0-