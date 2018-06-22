Пограничная эстафета финишировала утром 22 июня в Брестской крепости

22 июня, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Пограничная эстафета "100 лет на страже границ Отечества" торжественно финишировала утром 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Событие произошло во время митинга-реквиема в 4 часа утра и органично дополнило программу мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Рапорт руководителя эстафетной группы о завершении масштабной акции принял заместитель председателя Государственного пограничного комитета Владимир Моисеенко.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что белорусские пограничники свято хранят память о предыдущих поколениях стражей границ. "Пограничные войска одни из немногих, кто находится в постоянной боевой готовности. И эту готовность нужно поддерживать на должном уровне, совершенствовать свое мастерство. В этом мы видим свою главную задачу, наш долг перед народом и теми, кто завоевал для нас право мирно жить, трудиться и служить", - сказал зампредседателя Госпогранкомитета.

Эстафета, посвященная вековому юбилею пограничного ведомства, стартовала 28 мая на площади Победы в Минске и прошла вдоль всей государственной границы. За время пути эстафетная группа преодолела более 5,5 тыс. км. В ходе акции торжественные тематические мероприятия состоялись более чем в 40 населенных пунктах приграничья.

Символы эстафеты будут переданы в музей пограничной службы.-0-