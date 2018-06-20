Пограничники 21 июня в Брестской крепости проведут акцию "Боевой расчет"

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акция "Боевой расчет" состоится 21 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской пограничной группе.

Акция посвящена памяти пограничников, павших в первых боях на государственной границе в июне 1941 года. Инициатором ее проведения несколько лет назад стал Институт пограничной службы. С тех пор мероприятие ежегодно проводится накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 19.00 на площадке у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" курсанты института проведут боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа. На перекличке вспомнят 58 воинов-пограничников.

"Боевой расчет - это традиционный ритуал назначения пограничников на охрану государственной границы. Он и сегодня ежедневно проходит на каждой пограничной заставе. Эта акция - как связь поколений", - сказал официальный представитель погрангруппы Сергей Дмитриев.

В акции также примут участие представители Государственного пограничного комитета, командования Брестской погрангруппы, слушатели Центра подготовки специалистов пограничного контроля, учащиеся кадетских классов. К ним присоединятся делегации ветеранов-пограничников из российского Нижнего Новгорода, Казахстана. Всего ожидается около 300 человек.

А 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" торжественно финиширует стартовавшая 28 мая в Минске эстафета "100 лет на страже границ Отечества". Здесь же будет развернута сопровождавшая эстафету мобильная экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.-0-