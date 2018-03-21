Поликлинику в микрорайоне Юг-7 в Витебске планируют ввести к концу года

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ввод поликлиники в микрорайоне Юг-7 в Витебске запланирован на четвертый квартал, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович.

Здание поликлиники из трех корпусов располагается на пересечении улиц Чкалова и Маргелова. В настоящее время на объекте в двухсменном режиме без выходных ежедневно работают около 300 строителей ОАО "Строительный трест №9" (Витебск). Ведутся монтажные работы и прокладка основных инженерных коммуникаций. В апреле с установлением благоприятной погоды начнется благоустройство прилегающей территории. Выйти на пусконаладочный этап планируется к сентябрю. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на конец года.

В зону обслуживания поликлиники, рассчитанной более чем на 1 тыс. посещений в смену, войдет около 55 тыс. населения, в первую очередь жители близлежащих микрорайонов. Помимо взрослой многопрофильной поликлиники в состав медучреждения будут включены детское, стоматологическое отделения и женская консультация.

Трудовой коллектив будет насчитывать более 400 человек, сформированный в основном за счет персонала врачебной амбулатории поликлиники №2 по ул. Чкалова и внутреннего перераспределения врачебных ставок штата других поликлиник города. В незначительной степени добавятся новые рабочие места по техническому персоналу.

По словам Станислава Титовича, аналогов новой поликлинике в области нет. Наличие узких специалистов, современного оборудования (компьютерный томограф, рентген-диагностический комплекс, маммограф, узи-аппараты и т. д.) позволит обеспечить полную диагностику и консультирование пациентов. Для обеспечения широкого доступа населения к услугам поликлиники ее работу планируется построить по принципу поликлинического городского центра коллективного пользования.

Работа медучреждения будет базироваться на современных технологиях. В частности, здесь изначально планируется внедрить электронные карту, рецепт. Вызвать врача на дом или записаться к специалисту пациенты смогут по интернету. В работе регистратуры будут широко использоваться электронные терминалы (по аналогии работы банков), активную помощь окажут медрегистраторы. Наряду с этим для пожилых людей сохранятся и консервативные методы работы (по телефону).

Общий объем инвестиций в проект составляет Br24 млн, из них около 50% - стоимость строительно-монтажных работ, остальное - затраты на приобретение необходимой медтехники и оборудования.-0-