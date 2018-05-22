Полоцкая универсальная база пройдет процедуру санации до ноября 2019 года

22 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал экономически несостоятельным кооперативно-торговое унитарное предприятие "Полоцкая универсальная база" и ввел в организации процедуру санации на 18 месяцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Постановление суда принималось с учетом решения собрания кредиторов, которое большинством голосов одобрило план санации предприятия. Кроме того, по результатам назначенной судом экспертизы финансового состояния и платежеспособности должника план санации признан в основном обоснованным, при выполнении которого возможно восстановление платежеспособности КТУП "Полоцкая универсальная база". Осуществить это предполагается за счет комплекса мероприятий, основными из которых являются увеличение объемов реализации и продаж плодовоягодных вин (это основной вид деятельности должника), продажа неиспользуемого имущества и сдача в аренду недвижимости, в том числе увеличение ставок арендной платы по ранее переданному в аренду имуществу, а также взыскание дебиторской задолженности. Срок для проведения санации установлен до 18 ноября 2019 года.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) КТУП "Полоцкая универсальная база" возбуждено в октябре 2017 года по инициативе должника. По итогам конкурсного производства антикризисный управляющий ООО "Консалтинговая компания "Финансгрупп", исходя из анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия, структуры баланса, пришел к выводу о том, что неплатежеспособность организации имеет устойчивый характер, однако может быть восстановлена. Задолженность, включенная в реестр требований кредиторов по состоянию на апрель 2018 года, превысила Br8,4 млн, в том числе почти Br2,3 млн составляют долги перед бюджетом. Имущество предприятия оценивается в сумму около Br13,5 млн.

Кооперативно-торговое унитарное предприятие "Полоцкая универсальная база" специализируется на оптовой и розничной торговле, имеет филиал "Шарковщинский консервный завод" (выпуск сидра и прочих плодовых вин). По данным на 1 мая 2018 года списочная численность работников составила 135 человек.-0-