Понаблюдать за журавлями смогут участники экопраздника в Миорах

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Понаблюдать за журавлями смогут участники экологического праздника в Миорах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миорском райисполкоме.

Брендовый районный праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" состоится 16 сентября. Ежегодно уже на протяжении семи лет он собирает любителей природы со всей Беларуси, а также гостей из других стран. Место и время проведения необычного мероприятия выбраны неслучайно: именно в этом осеннем месяце здесь начинается сезон сбора клюквы, по запасам которой местное болото Ельня занимает первое место в Беларуси. Кроме того, ежегодно более 4 тыс. серых журавлей и десятки тысяч гусей разных видов приостанавливаются в Ельне на отдых во время осенней миграции. Участники экологического праздника получат возможность понаблюдать за большими скоплениями птиц и сделать незабываемые фото. Для удобства бесплатный автобус доставит всех желающих из райцентра на окрестные поля с птицами, которые питаются там в светлое время суток. Экскурсии будут сопровождать профессиональные орнитологи.

Праздничная программа дня включает и другие интересные мероприятия. Будут работать выставка-продажа изделий народных мастеров "Жураўліная скарбонка", книжный "Экодворик", пройдет конкурс сельских подворий, запланированы детская игровая и семейная спортивно-игровая программы. В этот день состоится награждение лучших сдатчиков клюквы, победителей районного конкурса по благоустройству, конкурса сельских подворий и конкурса по сбору клюквы, которые прошли в преддверии основного дня праздника.-0-