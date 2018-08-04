Послушать этномузыку и попробовать улиток приглашает фестиваль Sprava

4 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На фестивале Sprava 4-5 августа в Чашникском районе можно будет послушать этно-музыку, сварить мыло и попробовать улиток от французского повара, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
В деревне Белая Церковь пройдет второй международный фестиваль - взаимодействие с историческим и природным ландшафтом Беларуси средствами современного искусства и музыки. На живописном полуострове у руин храма ХVI века запланированы активности на любой вкус. Форум объединит архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и посетителей для сооружения небольших архитектурных объектов вокруг Черейского озера.
В 2017 году участники построили сцену, которая используется для концертов и лекций, а вне событий как место отдыха. Главным строительным событием фестиваля Sprava в этом году станет обустройство необычного пляжа. Сюда будет пришвартована построенная во время майской международной школы архитектуры Sesam 2018 Ex Nihilo плавучая платформа. Кроме того, белорусские художники возведут несколько малых лендарт-объектов в дубовой роще полуострова.
"Первый фестиваль показал, что полуостров в Белой Церкви является местом силы не только для нас, жителей деревни. Много активных и творческих людей хотят вложить в это пространство свое вдохновение и знания. Мы намерены поддерживать эту традицию, поэтому в этом году Sprava пройдет под девизом "Фестиваль места", где любой может стать не только посетителем, но и активным участником", - рассказали организаторы Катя Аверкова и Матвей Сабуров.
На площадках фестиваля выступят музыкальные группы, оркестры и театры. Хедлайнерами мероприятия станут белорусское этно-трио "Троіца" и белорусско-польский этно-джаз-квинтет Ulyanica.
Во время специальной экскурсии посетители фестиваля смогут познакомиться с историей земель, когда-то принадлежавших Сапегам и Милошам. На прогулке по экотропе можно узнать об особенностях местной флоры и фауны. В программе также различные мастер-классы. Любой желающий сможет изготовить табурет, столик или другой небольшой деревянный объект под руководством опытных столяров из Германии и Беларуси и узнать про древнюю европейскую традицию странствующих столяров. Для детей и взрослых покажут диафильмы, вживую озвученные актерами и музыкантами.
Полевая кухня предложит гостям здоровую и вкусную еду от профессиональных поваров. На фудкорте будет возможность отведать французских улиток и бриошей от Бориса Поля Жоржа Буаняра - француза, который влюбился в белоруску и переехал в нашу страну.-0-
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