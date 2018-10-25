Поступления в бюджет от деятельности Гродненской таможни за 9 месяцев выросли на 22%

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни за 9 месяцев текущего года возросли на 22%, сообщили БЕЛТА в таможне.
Рост наблюдается по всем показателям деятельности таможни. В частности, по итогам трех кварталов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% возрос товаропоток. Через таможенную границу перемещено около 25 млн т товаров.
"В республиканский бюджет от деятельности таможни за 9 месяцев 2018 года поступило около Br300 млн, что на 22% больше аналогичного периода 2017 года. Внешнеторговый оборот в регионе составил более $3,6 млрд, что почти на 18% больше", - отметили в таможне. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное.
Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни с начала года проследовало более 3,6 млн транспортных средств, в том числе 2,2 млн легковых машин, свыше 850 тыс. грузовиков, около 65 тыс. автобусов и др. Транспортный поток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 9%.
Сотрудники таможни за данный период этого года пресекли свыше 7,5 тыс. административных правонарушений. Возбуждено более 50 уголовных дел.-0-
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