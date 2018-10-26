Посвященный 100-летию ВЛКСМ ретротроллейбус запустят в Гродно

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посвященный 100-летию ВЛКСМ ретротроллейбус будет курсировать по Бульвару Ленинского комсомола в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горкоме ОО "БРСМ".

Окунуться в комсомольскую эпоху жители и гости города смогут с 27 октября. Тематический троллейбус в полдень будет курсировать по самой комсомольской улице областного центра. Внутри будут экспонаты, посвященные той эпохе: архивные номера газет, молодежные стенгазеты, стенды с фотографиями гродненских комсомольцев. Студенты-историки проведут для пассажиров троллейбуса увлекательные экскурсии.

"Одними из первых пассажиров станут гродненские ветераны комсомольского движения. Они совместно с молодежью города поучаствуют в акции, приуроченной к юбилею ВЛКСМ, и высадят на Бульваре Ленинского комсомола памятную кленовую аллею", - рассказали в горкоме. Праздничные мероприятия продолжатся в стенах Гродненского государственного медицинского университета.

Здесь, например, появится интерактивная тематическая выставка "Кабинет секретаря горкома". Кроме того, запланировано создание фотозоны "История страны - история комсомола" и фотовыставки "Связь поколений". Завершит праздничный день торжественный концерт.

В Гродненском областном комитете ОО "БРСМ" рассказали, что мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, проходят во всех районах региона. Организуются диалоги поколений, интеллектуальные игры, совместные с ветеранами движения трудовые акции, высаживаются памятные аллеи. Также молодежные волонтеры активно участвуют в наведении порядка в памятных для комсомола местах.-0-