Пожарный подъемник и нефтесборное оборудование приобретут гродненские спасатели по программе ЕС

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приобретение пожарного подъемника и другой техники для гродненских спасателей запланировано за счет трансграничного проекта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло принял участие в рабочей встрече с войтами гмин Семятычского повета Подляского воеводства Польши. Основной темой для обсуждения стала принятая к финансированию проектная заявка "Совместные инициативы по повышению безопасности трансграничной области в случае экологических и химических катастроф" по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020", финансируемой Европейским союзом.

"Общий бюджет проекта составляет свыше 2 млн евро: их них более 800 тыс. евро - бюджет Гродненского областного управления МЧС. По проекту планируется приобретение автоподъемника пожарного коленчатого с высотой подъема не менее 50 м, легкового автомобиля повышенной проходимости с прицепом, комплекта гидравлического ручного аварийно-спасательного инструмента, а также комплекта нефтесборного оборудования", - сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

По результатам встречи согласован план по реализации совместной проектной заявки, а также подписано партнерское соглашение. Реализация проекта начнется после подписания решения Гродненского областного Совета депутатов о софинансировании и авансировании проекта международной технической помощи, а также прохождения национальной процедуры одобрения.-0-