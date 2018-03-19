Правоохранители Минска проводят допмероприятия по профилактике преступности среди подростков

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с сегодняшнего дня проходят дополнительные мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Речь идет о родительских собраниях и выступлениях в трудовых коллективах с участием представителей прокуратуры, суда, органов внутренних дел. Пройдут рабочие встречи с администрациями учреждений образования. Будут организованы отработки общежитий учащейся и студенческой молодежи для выявления фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, запланированы выездные заседания районных комиссий по делам несовершеннолетних.

Эти мероприятия проводятся для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, консолидации усилий всех органов госуправления и общественных организаций, а также принятия мер по устранению негативных тенденций в подростковой среде.-0-