27 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правовые профсоюзные приемы граждан проведут в Могилевской области 29 марта, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном объединении профсоюзов.

В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Планируется, что в большинстве районов встречи пройдут совместно с представителями органов прокуратуры.

Анализ содержания обращений, поступивших на приеме граждан ранее, показал, что чаще всего задают вопросы, затрагивающие трудовую деятельность, вопросы применения жилищного законодательства. На третьем месте, но не менее значимые, - вопросы пенсионного законодательства.

В этот раз в регионе будут работать 18 правовых инспекторов. Благодаря их поддержке десятки людей получат реальную помощь в решении своих проблем.

Время и место приемов можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: 8 (0222) 25 36 52.-0-